مع بداية فتح باب الترشح اليوم (الخميس) ولمدة 10 أيام على منصب رئيس جمهورية مصر، لم يتقدم أحد من المرشحين المحتملين للمنصب بأوراقه اليوم، وسط توقعات أن تبدأ عملية التقدم خلال الأيام القادمة.وكشف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد البنداري أن الهيئة ستنعقد على مدار ١٠ أيام بدءاً من اليوم وحتى ١٤ أكتوبر الجاري لتلقي طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية، موضحاً في تصريحات له اليوم أنه حتى الآن لم تتلق الهيئة أي طلب للترشيح للانتخابات الرئاسية.وقال البنداري: إن من شروط الترشح تقديم من يرغب تأييد 20 نائباً له من البرلمان أو ٢٥ ألف توكيل من ٢٥ محافظة بحد ألف من كل محافظة، وفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن الأوراق الأخرى التي من بينها شهادة الميلاد وصورة المؤهل وإقرار بأنه مصري من أبوين مصريين، وصحيفة الحالة الجنائية.وأضاف: تم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن الأماكن التي سيتم فيها إجراء الكشف الطبي على من يريدون الترشح وهي مستشفى «معهد ناصر، ومستشفى زايد، ومستشفى العاصمة الإدارية»، وهي المستشفيات الثلاثة التي يقوم راغب الترشح بإجراء الفحوصات بها.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعت الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر القادم للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل. وتضمن الجدول الزمني تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءاً من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.وحددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم فى الجريدة الرسمية.كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقي اعتراضات المرشحين، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر، كما تضمن الجدول الزمنى تحديد يومي 23 و24 أكتوبر لتلقي تظلمات المترشحين وفحصها، والبت في التظلمات والإخطار بها خلال يومين، فيما حدد يوم 8 نوفمبر آخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقاً لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، كما حددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الصحيفة الرسمية.يذكر أن أبرز المرشحين المحتملين لهذه الانتخابات هو الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، الذي نجح في استيفاء شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، لاسيما أنه حصل على عدد أكبر بكثير من المطلوب للتزكية للترشح في الانتخابات الرئاسية، كما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري على 44 تزكية من أعضاء حزبه داخل المجلس ليستكمل هو الآخر العدد المطلوب للترشح، ونجح نواب حزب الوفد في استكمال نماذج التزكية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس الحزب بعد تزكية 20 نائبا من أصل 24 عضوا إجمالي الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، كما أعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي أن مرشح الحزب فريد زهران استوفى شروط الترشح بشأن تزكية ٢٠ نائباً.