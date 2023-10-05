حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم (الخميس)، المجتمع الدولي من التراخي مع مليشيا الحوثي، مؤكداً أن ذلك يشجعها على التمادي في تهديداتها للسلم والأمن الدوليين.وأوضح العليمي خلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفين فاجن، اليوم، أن التراخي مع المليشيا يجعل من ممارستها للقمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه مستقبلا، مجدداً موقف المجلس والحكومة المنفتح على كافة المبادرات من أجل تحقيق السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يضمن الشراكة الواسعة دون إقصاء أو تمييز، وعدم تكرار جولات الحرب، والاحتكام للدستور والقانون، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والحقوق والحريات العامة، وعلاقات حسن الجوار.وأشار العليمي إلى تعنت المليشيا الحوثية إزاء مساعي السلام، بما في ذلك استمرار رفض تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتصعيدها الحربي المستمر، وعملياتها العدائية العابرة للحدود، وعروضها العسكرية بالأسلحة وتهديداتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وصولا إلى إجراءاتها التعسفية بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت آلاف المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر الخالدة.من جانبه، أكد السفير الأمريكي دعم واشنطن لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وإصلاحاتهما الاقتصادية، والمؤسسية في مختلف المجالات، مشيداً بالتعاطي الرئاسي والحكومي الإيجابي مع الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وإحياء مسار السلام في اليمن.