فيما ينتظر أن يمضي اجتماع في إسبانيا بحضور رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وقادة أوروبيون بشأن الأزمة وسط غياب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اعتقلت أذربيجان، اليوم (الخميس)، رئيساً سابقاً لجيب ناجورنو قره باغ الذي سيطرت عليه عقب الهجوم الخاطف الذي شنته الشهر الماضي، وأعلن المدعي العام وجهاز الأمن في أذربيجان في بيان مشترك: اعتقل أراييك هاروتيونيان الذي استقال قبل وقت قصير من هجوم باكو بشبهة شن حرب عدوانية «على أذربيجان وارتكاب جرائم حرب، على ما ذكر، وفق لما ذكرته وكالة «فرانس برس».ورفض الرئيس إلهام علييف المشاركة في اجتماع يعقد في إسبانيا اليوم بناء على وساطة الاتحاد الأوروبي لعقده وكان سيجري خلاله محادثات مع نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا بعد أن كان علييف يدرس المشاركة في اجتماع خماسي الأطراف في غرناطة بإسبانيا بحضور قادة فرنسا وألمانيا وأرمينيا ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.وكان مقرر أن يناقش الخمسة مستقبل ناجورنو قرة باغ بعد استعادة باكو كامل سيطرتها على المنطقة خلال عملية عسكرية استغرقت 24 ساعة في 19 سبتمبر، إلى جانب مراجعة تقدم محادثات السلام طويلة الأمد والمتعثرة بين أذربيجان وأرمينيا.ونقلت وكالة أنباء أذربيجان عن مصادر لم تسمها القول إن علييف قرر عدم الحضور، ولم يرد تأكيد رسمي لعدم المشاركة.