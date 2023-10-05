قتلت القوات الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، فلسطينيين اثنين في قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم، خلال اقتحامها للمخيم، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشابين أثناء مرورهما بمركبتهما على الشارع الرئيس الغربي في شوفة.وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال قامت بسحب الشابين من السيارة إلى الأرض وتركهما ينزفان مدة طويلة دون السماح لمركبة إسعاف الهلال الأحمر بالوصول إليهما، قبل أن تنقلهما بمركبة إسعاف عسكرية إلى جهة مجهولة، مبينة أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قرية شوفة جنوب شرق طولكرم بشكل كامل، ومنعت الدخول إليها، في الوقت الذي أعاقت فيه حركة تنقل المركبات على حاجز شوفة العسكري الدائم المقام على مدخلها الغربي.واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة مدعومة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم طولكرم من جهة ضاحية ذنابة شرق المدينة ونشرت قناصتها بين الأزقة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بوفاة الشابين عبدالرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً)، وهما من مخيم طولكرم، متأثرين بإصابتهما بالرصاص الحي.واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية والقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، عقب الاقتحام.وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده بجراح أثناء عملية الاجتياح التي قام بها في مخيم طولكرم، مبيناً في بيانه أن ثلاثة من جنوده أصيبوا بجراح خطرة واثنين بجروح متوسطة جراء انفجار قنابل يدوية خلال انسحابهم من المخيم بعد انتهاء عمليتهم واعتقال أحد الشبان الفلسطينيين.