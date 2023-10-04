قتل قائد القطاع الأمني في منطقة شقرة سالم صلعان وأصيب 8 من مرافقيه اليوم (الأربعاء)، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية في الخط العام بين مثلث اورمة وقرن امارم شرق مديرية مودية، بحسب مصادر أمنية.وقالت المصادر إن العبوة الناسفة انفجرت في المركبة أثناء حملة عسكرية تقوم بها الأجهزة الأمنية في مديرية مودية لملاحقة فلول تنظيم القاعدة، مبيناً أنه تم إسعاف الجرحى لمستشفى المدينة لتلقي العلاج.وأشارت المصادر إلى أن عناصر تنظيم القاعدة تحاول تفخيخ الطرق أمام القوات الأمنية لمنعها من تطهير الجبال والأودية في مودية، متوعدة بالقضاء على العصابات الإرهابية وتطهير كامل محافظة أبين من خطرها.وجاء الهجوم بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مماثل استهدف قائد القوات الخاصة في محافظة أبين اللوء فضل باعشن في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، مما أسفر عن نجاته وإصابة 5 من مرافقيه.وكانت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة أبين قد ناقشت برئاسة المحافظ اللواء الركن، أبوبكر حسين سالم المستجدات الأمنية بالمحافظة وجهود محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.وأشاد المحافظ بالتضحيات التي تقدمها الوحدات الأمنية والعسكرية المشتركة والمهمات المنفذة في تطهير آخر معاقل ومواقع العناصر الإرهابية في الأودية والجبال التي تتخذ منها تلك العناصر مناطق لتمركزها والانطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية بغرض زعزعة أمن واستقرار المحافظة.