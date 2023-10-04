تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر غداً «الأربعاء» ولمدة 10 أيام، تلقي طلبات أوراق الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية لمدة 6 سنوات،، وذلك من الساعة الـ9:00 صباحاً وحتى الـ5:00 مساء، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، شريطة أن يكون مع المرشح المحتمل، الأوراق الدالة على تزكية 20 عضواً، أو جمع توكيلات لتأييده من 25 ألف مواطن مصري ممن لهم حق الانتخاب، على الأقل من 15 محافظة مختلفة، وبحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة، كأحد الشروط.

ومن بين الأوراق المطلوبة للترشح وفقاً للقانون، شهادة ميلاد، وصورة المؤهل العالي، وإقرار بأنه مصري من أبوين مصريين، ولم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بتأديته الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي، وإقرار بأنه لم يسبق عليه الحكم في جناية، وإيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، القائمة المبدئية للمرشحين يوم 16 من الشهر ذاته، والقائمة النهائية للمرشحين في 9 نوفمبر وبعدها تبدأ الحملات الانتخابية لمدة شهر، بحسب ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج أيام «1 و2 و3 ديسمبر» وتجرى انتخابات المصريين بالداخل في أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

ومن أبرز المرشحين المحتملين لهذه الانتخابات، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الذي أعلن أخيراً ترشحه، وحصل على نصيب الأسد من تزكية النواب وعدد من المواطنين، كما أبدى عدد من السياسيين في مصر رغبتهم في الترشح من بين هؤلاء، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري الذى حصل على 44 تأييداً من أعضاء مجلس النواب لتزكيته لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، وحصل المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران على 20 تأييداً من أعضاء مجلس الشيوخ لتزكيته لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، وحصل المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد على 20 تأييداً من أعضاء مجلس النواب لتزكيته لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، فيما يحاول أحمد الطنطاوي البرلماني السابق الحصول على توكيلات من الشعب بعدما فشل في الحصول على تزكية النواب، كما فشلت أيضاً رئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل في الحصول على توكيلات البرلمان، خصوصاً بعدما أغلق المجلس الباب أمس «الثلاثاء» الحصول على تزكية أعضاء المجلس.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قراراً بتحديد عدد الرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تضمنت 15 رمزاً انتخابياً وهي «النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم» على أن يحصل المرشح على «الرمز» حسب أسبقية الترشح.

ومن المتوقع أن يقوم المستشار محمود فوزي، الذي كلفه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برئاسة حملته الانتخابية، بتقديم أوراق السيسي خلال الساعات القادمة، متضمنة جميع الأوراق والشروط، التي من بينها تزكية النواب له، والتي حددها الدستور والقانون بواقع 20 نائباً.