بعد إلغاء مباراة كرة القدم التي كانت مقررة قبل يومين بين فريق سباهان الإيراني واتحاد جدة السعودي بسبب وجود شعارات سياسية في الملعب، أكدت طهران أنها لن تسمح باستعمال الرياضة أداةً سياسيةً.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن هناك اتفاقاً بين إيران والسعودية على إعادة تلك المباراة في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه.

كما أضاف في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الوفد الحكومي أنه كان على اتصال مباشر مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال أحداث المباراة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الطلبة اليوم الأربعاء.

وأكد اتفاقه مع نظيره السعودي على عدم السماح بأن تكون الرياضة أداة سياسية.

وأوضح أن العلاقات بين طهران والرياض تسير في الاتجاه الصحيح؛ ويجب ألا نسمح للرياضة بأن تصبح أداة سياسية في يد أي طرف.

وخاطب وزير الخارجية الاتحاد الآسيوي، قائلاً: نصيحتنا للاتحاد الآسيوي هو التعليق على الحادثة على أساس فني.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي عقب إلغاء المباراة بين الفريقين السعودي والإيراني، وانسحاب اتحاد جدة من الملعب إثر وجود تمثال لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، فضلاً عن الشعارات السياسية، أن اللقاء تعذر إقامته «بسبب ظروف غير متوقعة».

فيما أوضح نادي الاتحاد على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقاً) أنه «بعد وصوله للملعب الذي كانت ستقام فيه المباراة مع سباهان تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد، وأن بإمكانه المغادرة، ووفقاً لذلك غادرت بعثة النادي متجهة إلى المطار».