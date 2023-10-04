بعد تأكيد رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفين مكارثي أنه لن يترشح ثانية بدأت بورصة التكهنات في تداول بعض أسماء المرشحين للمنصب.



وكشفت مصادر مطلعة، أن أبرز المطروحة أسماؤهم هم النواب: ستيف سكاليز، توم إيمر، إليز ستيفانيك، جيم جوردان، توم كول، وباتريك ماكهنري. لكن عضو الكونغرس تروي نيلس رشح على سبيل المثال الرئيس السابق دونالد ترمب.

يذكر أن رئيس مجلس النواب لا يفترض أن يكون نائباً، إلا أنه غالباً ما يتم انتخابه من بين صفوف النواب، ويُنتخب عادة في اليوم الأول من انعقاد المجلس الجديد في بداية شهر يناير. لكن يمكن أن يحصل هذا الانتخاب كما هو الحال الآن في حالة وفاة، أو استقالة أو إقالة رئيس المجلس.

والمطلوب ان يختار كل حزب مرشحه خلال اجتماع مسبق، وعلى المرشح أن يحصل على أغلبية بسيطة. وفي حال لم يفز المرشح بالأغلبية، تعقد جلسات تصويت متتالية حتى يتم اختيار رئيس للمجلس.