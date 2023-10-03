كشف وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت اليوم (الثلاثاء) أن 7 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مؤكداً أن الوضع الإنساني حرج جداً في البلاد بسبب الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب.وقال آدم «نحتاج إلى 480 ألف طن من المساعدات الإنسانية في الفترة الحالية»، موضحاً أن كل المساعدات الإنسانية القادمة من الخارج تخضع للفحص بواسطة الأجهزة المعينة.ولفت إلى أن المساعدات الإنسانية لم تتسرب لقوات الدعم السريع، مضيفاً: هناك 640 ألف لاجئ سوداني غادروا إلى تشاد ومصر وجنوب السودان بسبب الحرب.وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان العائدين إلى بلدهم هرباً من الحرب في السودان يواجهون الجوع الطارئ، مع بقاء 90% من الأسر لأيام دون وجبات.وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في جوبا ماري إيلين مكغرورتي «نرى عائلات تنتقل من كارثة إلى أخرى أثناء فرارها من الخطر في السودان لتجد اليأس في جنوب السودان».