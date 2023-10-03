هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، خلال اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال، مؤكدة على ضرورة رفض هذه القضية لأنها ليست بقضية.وقال ترمب خلال اليوم الثاني لمحاكمته اليوم (الثلاثاء): «ربما يجب أيضاً رفض القاضية، لأنها فظيعة وغير كفؤة بشكل كبير»، ووفقاً لشبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية فإن ترمب أكد أن أرقامها مزيفة، وأنها محتالة، يجب رفض هذه القضية.ودعا ترمب إلى متابعة مشكلات مدينة وولاية نيويورك الأخرى، على غرار تفشي الجرائم، مهاجماً قبل ساعات من حضور الجلسة الثانية من المحاكمة، المدعية العامة عبر منصته Truth Social، ووصفها بـ«العنصرية»، و«المجنونة» و«المضطربة».وكانت المدعية ليتيشيا جيمس، قد اتهمت ترمب بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب، وتسعى جيمس لتغريم ترمب بمبلغ 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم عليه وعلى نجليه دونالد الابن وإريك، وذلك بمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترمب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر، وسيدلي خلالها أكثر من 150 شخصاً بشهادتهم، ولكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.