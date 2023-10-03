رجحت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، احتمال أن يعلن الرئيس فلاديمير بوتين في شهر نوفمبر القادم عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ما يمهد له الطريق للبقاء في السلطة حتى 2030 على الأقل.ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الرئاسة، من دون أن تسميها، تأكيدها أن المسؤولين يتوقعون أن يعلن بوتين عزمه الترشح للانتخابات المقررة في مارس القادم خلال مؤتمر سيعقد في نوفمبر.وقالت الصحيفة: إن هناك سيناريوهات أخرى لما سيفعله الرئيس بوتين في المؤتمر، مضيفة أن القرار النهائي بيده، في حين لم تعلق الرئاسة الروسية «الكرملين» على تقرير الصحيفة ذائعة الصيت.وتسلم بوتين (71 عاماً) الرئاسة من بوريس يلتسين في اليوم الأخير من عام 1999، وقاد روسيا لفترة أطول من أي حاكم روسي آخر منذ جوزيف ستالين وتخطى حتى ليونيد بريجنيف الذي استمرت فترة حكمه 18 عاماً.ويمتلك الرئيس في روسيا صلاحيات واسعة منها إعلان الحرب، والتعبئة العامة، وحل البرلمان، وتعيين رئيس الوزراء وحكومته. ويتولى ملف السياسة الخارجية، والتصديق على انتخابات حكام الأقاليم وجمهوريات الحكم الذاتي في روسيا الاتحادية.وتشمل صلاحيات الرئيس كذلك تعيين رئيس المحكمة الدستورية وتسمية قضاتها، وإعلان العفو، ومنح الأوسمة والجوائز، وغيرها من الصلاحيات، إضافة إلى ترشيح كبار موظفي الدولة ورؤساء المؤسسات أو إعفائهم من مناصبهم..