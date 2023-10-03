في خطوة أثارت امتعاض روسيا، صادق برلمان أرمينيا اليوم (الثلاثاء)، على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى المحكمة.وبعد مداولات سريعة، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما بغالبية 60 صوتاً مقابل 22، فيما أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يجيشه كيراكوسيان أن المصادقة توفر ضمانات إضافية لأرمينيا في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان.وأشار إلى أن المصادقة على نظام روما ستعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد سيكون (مسألة) ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهو ما سيكون له تأثير رادع لأي طرف معاد.وتأتي المصادقة على النظام في ظل توتر العلاقات بين يريفان وموسكو بعد العملية العسكرية الخاطفة، التي شنتها باكو في إقليم ناجورنو قرة باغ، وانتهت باستسلام الانفصاليين وفرار غالبية السكان الأرمن من الإقليم.بالمقابل، قال الكرملين، اليوم إن أرمينيا دولة حليفة وشريكة، ولديها الكثير من القواسم المشتركة مع روسيا، مشدداً على أن موسكو لديها علامات استفهام بشأن القيادة الحالية في يريفان.وعن مصادقة البرلمان الأرميني على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن هذا النوع من القرارات ليس ما ننتظره من دولة شريكة، مشيراً إلى أن روسيا لا تريد أن يرفض الرئيس فلاديمير بوتين زيارة أرمينيا.بدوره، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن قرار السلطات الرسمية في يريفان بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية هو قرار غير مدروس وخطأ وسيخلق مشكلات لأرمينيا نفسها.