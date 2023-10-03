من المقرر أن يمثل نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن الثلاثاء القادم، أمام محكمة فيدرالية في ديلاوير للدفاع عن براءته من تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني.وقال محاميه أيب ديفيد لويل إنه سيدفع ببراءته خلال توجيه التهم إليه أمام محكمة فيدرالية في ويلمنجتون في ديلاوير، مسقط رأس عائلة بايدن.وكان المحامي قد طلب أن يمثل موكله المقيم في كاليفورنيا عبر تقنية الفيديو، لكن القاضي رفض ذلك، لافتا إلى أن هذا المثول الأول هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي التي يمثل خلالها المتهم شخصياً في محاكمنا أمام القاضي.وأضاف: غالبية التهم الموجهة إلى هانتر جديدة ولم ترد خلال مثوله السابق أمام القضاء في يوليو 2023، لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة.وتوصل نجل الرئيس الأمريكي في يونيو الماضي إلى اتفاق أول مع المدعي ديفيد فايس في ديلاوير، يشمل اتهامات بالاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وكان ليجنبه السجن ومحاكمة محرجة له ولوالده، إلا أن قاضية طعنت بقانونية الاتفاق.وأكد المدعون العامون تحت إشراف فايس أن الاتفاق قد سقط، فيما يواجه هانتر في حالة إدانته حكماً بالسجن 25 عاماً كعقوبة قصوى، لكن عملياً مثل هذه الملاحقات نادراً ما تؤدي وحدها إلى السجن مع النفاذ.يذكر أن هانتر بايدن (53 عاماً) يعد أحد الأهداف المفضلة للخصوم الجمهوريين لوالده جو بايدن بدءاً بسلفه دونالد ترمب، إذ إنه متهماً بالكذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلاح ناري في العام 2018، نفى فيها أن يكون مدمن مخدرات وهو أمر أقر به لاحقاً.