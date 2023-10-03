تغيب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم عن المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد للمرة الأولى، في كييف، أمس (الإثنين)، بسبب نسيان جواز سفره.ونقلت صحيفة «Presse»النمساوية، عن مصدر دبلوماسي قوله: إن الاجتماع الوزاري الذي عقد في طابق سفلي لأحد الفنادق الفاخرة محصن جيدا، لم يسفر عن أي شيء عمليا، باستثناء إبداء التضامن مع أوكرانيا. وأفادت الصحيفة أن الوزير بيلستروم نسي جواز سفره ومُنع من دخول أوكرانيا على الحدود البولندية-الأوكرانية.وكان رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل قال إن الاتحاد الأوروبي يعزز التعاون مع أوكرانيا في الصناعات الدفاعية وفي مجال إزالة الألغام والاتصالات الإستراتيجية ومكافحة التضليل الإعلامي.وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب نحو 40 ألف عسكري من القوات الأوكرانية بحلول نهاية العام، وتنسيق عملية تخصيص 5 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2024.