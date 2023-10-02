رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم (الإثنين) النظر في طلب منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، الذي تقدم به سيناتور جمهوري.وأفادت البيانات الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية أنه تم رفض التماس النظر في هذه القضية التي رفعها الجمهوري جون كاسترو ضد الرئيس الأمريكي السابق، وأصر على أنه لا ينبغي السماح له بالعمل في المناصب المنتخبة بسبب تعديل الدستور الذي يحظر على المتمردين شغل المنصب.وواجه ترمب خلال المحاكمة عدة تهم، منها الفساد المتمثل بتضخيمه قيمة أصوله على مدى 10 سنوات بما يراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.ووصف ترمب محاكمته بتهمة تضخيم الأصول في نيويورك بأنها «مهزلة»، والمدعي العام الذي رفع القضية بـ«الفاسد».