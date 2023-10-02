فيما تواصل المليشيا الحوثية جرائمها ضد المدنيين في صنعاء وتعز وعدد من المحافظات الأخرى، صعّد حليفها «تنظيم القاعدة» من هجماته ضد القوات الأمنية والعسكرية في محافظتي أبين وشبوة.وتعرض موكب قائد القواع الخاصة في محافظة أبين اللوء فضل باعشن لهجوم إرهابي بسيارة مفخخة اليوم (الإثنين) في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، مما أسفر عن نجاته وإصابة 5 من مرافقيه.وقال باعشن في تصريحات لموقع «عدن الغد» الأخباري: إن التفجير وقع بسيارة مفخخة ركنت على جانب الطريق بالقرب من جولة الكوز، موضحاً أن السيارة انفجرت عقب خروجه من لقاء جمعه بمحافظ أبين بمقر السلطة المحلية مما تسبب بإصابة 5جنود من حراسته.وتوعد القائد العسكري بالقضاء على القاعدة وأن هذا التفجير لن ينال من عزيمته في مواجهة الجماعات الإرهابية.في غضون ذلك، قالت عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات الحوثي إشراق المقطري منذ الثلاثاء ولليوم وبشكل متقطع يتعرض سكان بريد الروضة وكمب الروس ومساكنهم شرق تعز لقصف حوثي بالقذائف من موقع تمركز المليشيا في سوفتيل والأمن المركزي، مبينة أن المنازل تعرضت لأضرار كبيرة.وفي محافظة إب تعرضت النساء في مديرية جبلة لاعتداءات من قبل مسلحات حوثيات، ووفقاً لمصادر إعلامية فإن مسلحات الحوثي اقتحمن عدداً من المنازل واعتدين على النساء في محاولة للسطو على المنزل.وأفادت المصادر أن المليشيا أعتدت على مختل عقليا في حد شوارع مدينة إب بالتزامن من انتشار واسع لمسلحي المليشيا في ظل تزايد حالة الغضب والدعوات لانتفاضة شعبية واسعة.من جهة أخرى، احتجزت مليشيا الحوثي طائرة تابعة للخطوط اليمنية للطيران ومنعتها من مغادرة مطار صنعاء أمس؛ رداً على قرار الشركة تعليق رحلتها التجارية الدولية الوحيدة من صنعاء إلى الأردن على خلفية استيلاء المليشيا على أرصدة الخطوط في البنوك والمقدرة بـ80 مليون دولار.وأفادت مصادر أن الطائرة وصلت السبت قادمة من عمان قبل ساعات على دخول قرار الشركة تعليق الرحلات من صنعاء إلى الأردن حيز التنفيذ، وكان من المفترض أن تغادر كعادتها إلى مدينة عدن لكن المليشيا احتجزتها.