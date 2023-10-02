أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اليوم (الاثنين)، القبض على 20 شخصاً يشتبه بأن لهم صلة بحزب العمال الكردستاني، وذلك على خلفية هجوم استهدف المديرية العامة للأمن وسط العاصمة أنقرة أمس (الأحد).وقال يرلي كايا عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): «وفقاً للأنشطة التي أجرتها مديرية مكافحة الإرهاب في إسطنبول، تم التعرف على الأفراد الذين أنشأوا منازل آمنة يمكن لأعضاء الحزب الاختباء فيها»، مبيناً أنه تم القبض على 20 شخصاً في ولايتي إسطنبول وكيركيلاريلي شمالي البلاد، من بينهم المتحدث الرسمي باسم حزب الشعوب الديمقراطي ورؤساء المناطق المحلية للحزب.جاء ذلك بالتزامن مع كشف وزارة الداخلية التركية عن صورة منفذ الهجوم حسن أوغوز، والملقب بـ «كنيفار إردال» والذي ينتسب إلى «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.بالمقابل، قال فرع حزب الشعوب الديمقراطي بإسطنبول في بيان: في هذا الصباح اُعتقل العشرات من الرؤساء المشاركين ومسؤولي المقاطعات والمناطق وأعضاء من الحزب في المدينة.واعتبر الحزب الاعتقالات بأنها غير قانونية وهي محاولة لخلق تصور أن الحزب له صلة بحزب العمال الكردستاني.وكانت المحكمة الدستورية التركية قبلت بالإجماع، في يونيو 2021، لائحة اتهام أعدها المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا بكر شاهين تتعلق بدعوى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة اتصاله ودعمه لحزب العمال الكردستاني.