أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف ارتباط القهوة بالإرث الثقافي للمملكة عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد وقيم الكرم والضيافة، مبرزًا تميز منطقة جازان بزراعة البن والتي تعد الميزة النسبية الأعلى على مستوى المملكة بما يقارب 400,000 شجرة تنتج حوالي 922 طنًا من البن الذي يتميز بجودته العالية، ويصنف البن السعودي على قائمة الأعلى جودة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تدشين فعاليات اليوم العالمي للقهوة الذي أقيم تحت شعار «البن السعودي عبق التاريخ ورؤية وطن».

وأشار عطيف إلى أن الاحتفاء يهدف للتعريف بهذا المنتج المهم بمشاركة واسعة من مزارعي البن والمهتمين للإسهام في التشجيع على الزراعة وزيادة المساحات المزروعة.