لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً حتفهم اليوم (الأحد) جراء حريق في ملهى ليلي بجنوب شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات، التي أكدت أن العدد ليس نهائياً مع تواصل أعمال البحث.وقالت إدارة الطوارئ على منصة «إكس»: الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم في ملهى تياتر بمنطقة أتالاياس الواقعة على أطراف مدينة مرسية، مستعرضة في مقطع فيديو فرق الإطفاء وهي تحاول السيطرة على ألسنة اللهب داخل الملهى الليلي، فيما دمرت النيران جزءاً منه.وقال عمدة مدينة مورسيا الواقعة في جنوب شرق إسبانيا خوسيه باليستا إن ارتفاع عدد القتلى جراء حريق وقع في ناد ليلي بالمدينة إلى 11 شخصا، مؤكداً أن الحريق وقع في منطقة اتالاياس.وأعلنت السلطات حدادا رسميا بالمدينة لمدة 3 أيام على ضحايا الحادثة، مبينة أن التحقيق مستمر في أسباب وملابسات الحادثة.