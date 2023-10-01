أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة إعمار درنة في ليبيا صقر الجيباني اليوم (الأحد) تأجيل أعمال المؤتمر إلى الأول والثاني من نوفمبر في مدينتي درنة وبنغازي بشرق البلاد، مرجعاً أسباب التأجيل إلى منح الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشاريع الخاصة بعملية الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.وكان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي أسامة حماد أعلن عزم حكومته تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة في 10 أكتوبر الجاري، بعد إعصار «دانيال» المدمر الذي ضرب المدينة والقرى المحيطة بها في شرق البلاد.وقال وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي على السعيدي إن الأموال التي تحتاجها عملية إعادة إعمار درنة متوافرة لدى الحكومة وإن كل ما تحتاجه هو المساعدة بالخبرات والكفاءات لإتمام عملية إعادة الإعمار بسرعة.وأضاف السعيدي: التقديرات الأولية لعملية إعادة الإعمار لا تقل عن ملياري دولار لكي تصبح مدينة حضارية حديثة، حيث سيتم بناء وحدات سكنية جديدة سيتجاوز عددها 2000 وحدة، إضافة إلى طرق حديثة وسدود وشبكة صرف صحي وشبكة مياه ومحطة لتحلية المياه.