في أول تعليق على هجوم أنقرة، شدد أردوغان على أن التنظيمات الإرهابية لن تحقق هدفها أبداً، وقال إن بلاده تحتاج إلى وقت وظروف مناسبة للتدخل العسكري مرة أخرى لضرب المسلحين على حدودها الجنوبية. وتوعد المسلحين بأن "عليهم أن يتذكروا أننا قد نأتيهم على حين غرة".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا أنشأت شريطاً أمنياً على الحدود الجنوبية بعمق 30 كيلومترا لضمان أمنها، وأنه "عندما تكون الظروف مناسبة سنتدخل عسكرياً مرة أخرى لضرب الإرهابيين في عقر دارهم".

وحول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، قال إن بلاده أوفت بتعهداتها تجاه الاتحاد الأوروبي لكنه لم يلتزم بتعهداته في المقابل. وأكد أن تركيا لن تقدم تنازلات جديدة للانضمام إليه، ولا مانع لدى أنقرة إذا قرر الاتحاد إلغاء مشروع عضوية تركيا. وأضاف: «لا نحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي».