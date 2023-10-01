فيما أفادت مصادر عسكرية في قوات الدعم السريع بالسيطرة على مدينة ودعشانا في ولاية شمال كردفان، نفى مصدر في الجيش السوداني هذه الأنباء، مؤكداً أن المدينة ما زالت تحت سيطرة الجيش.

وقالت مصادر الدعم إن قوة من جنودها تستقل رتلاً من العربات العسكرية قوامه 70 عربة دخلت المدينة فجر اليوم، وأرغمت قوة من اللواء رقم 18 في الجيش السوداني على الانسحاب والعودة إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض التي كانت قدمت منها (السبت). وأكد شهود عيان أن قوات الدعم السريع عاثت فساداً في المدينة وأغلقت بعض الطرق المؤدية إليها.

من جانبه، قال مصدر عسكري مطلع في الجيش السوداني: إن قوة من الدعم السريع هاجمت قوات الجيش في مدينة ودعشانا، وإن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين أسفرت عن مقتل 8 من «الدعم السريع». وأكد أن القوة انسحبت من المدينة بعد ترويع المدنيين ونهب ممتلكاتهم، وأن المدينة الآن تحت سيطرة الجيش السوداني تماماً.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر في حكومة جنوب كردفان أن تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات الدعم السريع عبرت مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان في طريقها إلى الخرطوم قادمة من غرب كردفان.