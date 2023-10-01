حذر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان من أن هناك مجموعة تريد أن تبتلع السودان. وأكد عزمه على إنهاء الحرب ووضع نهاية لما وصفه «بالسرطان الذي أصاب جسد الدولة». وشدد البرهان على أن السلام لا يمكن لأحد أن يرفضه، لكن يجب أن يكون سلاما يحفظ للبلد كرامته وعزته وسيادته.ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم (الأحد)، عن البرهان قوله: إن هذه الحرب التي تدور رحاها في البلاد فُرضت علينا، ونحن على ثقة بالانتصار في معركة الكرامة بفضل التفاف الشعب حول قواته المسلحة، مؤكدا أن هذا الجيش جيش الوطن وليس هناك أي جهة أو حزب له سطوة عليه.ولفت قائد الجيش السوداني أن هذه الحرب وراءها «أخوان» يسعيان خلف مصالحهما الذاتية والدعاية التي قامت عليها الحرب كاذبة ومضللة، في إشارة إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه ونائبه عبدالرحيم دقلو.من جهته، أفاد مصدر عسكري بأن الجيش دخل منطقة الخلافيات في الخرطوم بحري وتمكن من طرد عناصر «الدعم السريع» منها.وشهدت منطقتا المربعات والفتيحاب جنوب مدينة أم درمان في السودان أمس، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتصاعدت أعمدة الدخان عقب قصف مدفعي للجيش في منطقة تقع شمال مناطق الاشتباكات وإلى الشمال من سلاح المهندسين.وأفاد موقع «سودان تربيون» الإلكتروني، أن 11 مدنياً على الأقل قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع في عدة مناطق بولاية الخرطوم.وأضاف في تقرير له، أمس، أن 5 مدنيين سقطوا قتلى جراء قصف مدفعي لـ«الدعم السريع» في شمال أم درمان كما قتل 3 مدنيين في قصف بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني في غرب أم بدة بولاية الخرطوم. وأوضح أن طائرة مسيّرة تابعة للجيش قصفت منطقة مايو جنوب الحزام في العاصمة الخرطوم، مما أسفر عن مقتل 3 على الأقل.