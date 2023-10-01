أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أن إرهابيين اثنين نفذا صباح اليوم (الأحد) في العاصمة أنقرة، هجوما إرهابياً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وقال إن الإرهابيين جاءا على متن مركبة خفيفة، حيث أقدم أحدهما على تفجير نفسه، فيما وتم تحييد الإرهابي الآخر، مشيراً إلى أن ضابطي شرطة أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار.

وكانت وسائل إعلام قد كشفت أن انفجارا سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة، وعلى الفور توجهت قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادثة، فيما سُمع إطلاق نار بعد الانفجار، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.