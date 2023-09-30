أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم (السبت) تنفيذ قواتها هجوما بطائرة الهليكوبتر في شمال سورية، وألقت القبض على الزعيم في تنظيم داعش الإرهابي ممدوح إبراهيم الحاجي.وقالت القيادة المركزية في بيان: الهجوم وقع يوم 28 سبتمبر لكن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.جاء ذلك بعد 4 أيام من اعتقال مسؤول كبير في تنظيم داعش الإرهابي، في عملية عسكرية ناجحة نفذتها في شمال سورية.وأكدت القيادة المركزية في حينها اعتقال مسؤول العمليات والتسهيلات في داعش في سورية أبو هليل الفدعاني، خلال غارة نفذتها مروحية أمريكية، مبينة أن للفدعاني علاقات مع جميع أنحاء شبكة تنظيم داعش في المنطقة.وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تروي غارلوك: «إن القبض على مسؤولين في داعش مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد واستهداف وإزالة الإرهابيين من ساحة المعركة»، مبيناً أن القوات الأمريكية ملتزمة بهزيمة داعش.