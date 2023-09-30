فرضت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية حالة الطوارئ جراء استمرار تدفق الأمطار المتواصلة منذ أيام، ما تسبب في خسائر مادية وتوقف شبه كامل للمواصلات بالمدينة.ووثق مواطنون أمريكيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي كميات مياه هائلة في شوارع المدينة وبيوتهم منذ ليلة أمس (الجمعة)، دخلت إثرها المياه للمنازل والمحلات، وأغرقت عددا من السيارات.وأوقفت 4 خطوط مترو أنفاق خدماتها بسبب المياه في منطقة بروكلين. وأفادت دائرة النقل بنيويورك بأن خدمة المترو محدودة للغاية وقد تتوقف الرحلات في بعض المحطات. وأثرت الأحوال الجوية السيئة على حركة النقل الجوي، إذ حدثت أعطال في 3 مطارات بالولاية.من جهتها، أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشل، في بيان أمس، فرض حالة الطوارئ في نيويورك ولونغ آيلند وهودسون فالي، وطالبت المواطنين بالحرص على أمانهم، وعدم السفر عبر الطرق المتضررة.وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن احتمال استمرار الأمطار وارد، وسط تحذيرات من سيول مفاجئة في بعض أجزاء نيويورك بسبب الأمطار الغزيرة التي من المتوقع أن يصل مستواها إلى 20 سنتيمترا في بعض الأماكن.في غضون ذلك، شارك مدونون مقاطع فيديو قالوا إنها لهروب حيوان أسد البحر من حديقة سنترال بارك، جراء ارتفاع منسوب المياه، قبل أن تؤكد الحديقة في وقت لاحق أن الحيوانات كانت في مكان آمن بالحديقة، مع استمرار إغلاقها حتى إشعار آخر.