اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن المصريين أمامهم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية القادمة، المقررة نهاية العام الحالي. وقال في كلمة خلال مؤتمر «حكاية وطن» في العاصمة الإدارية الجديدة: «أمامكم فرصة للتغيير في الانتخابات القادمة». وندد السيسي بالشائعات والإساءات التي تطال الحكومة، مؤكداً أن الإساءة لها أجر عند الله. ولفت إلى أن أبواق الكذب والافتراء مستمرة بشأن أي إصلاح، مضيفاً: رغم كل ما نفعله لسنا محل تقدير من ناسنا بل يتعرض المسؤولون وأسرهم للإساءة. ولفت السيسي إلى أن الأمة تُبنى على الإصلاح وليس الظلم والإهانة.وقال الرئيس السيسي: اليوم سنحكي حكاية مصر منذ 2011 حتى الآن، وسنحكي لكم من منظور ما معنى أن دولة كانت تقابل تحديات كبيرة وكانت كفيلة بإنهاء وجودها، لافتاً إلى أن البلاد لا تعيش ولا تنمو ولا تكبر إلا بالعمل والشقاء والتضحية والإخلاص والأمانة.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، (الاثنين) الماضي، إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في الـ10 من ديسمبر القادم وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية.ولم يعلن السيسي حتى الآن رسمياً خوض الانتخابات الرئاسية، لكنّ عدداً من الأحزاب السياسية أعلن دعم ترشحه لولاية جديدة. وبدأت هذه الأحزاب وبينها حزب مستقبل وطن الذي يحظى بالأغلبية في مجلس النواب وحزب المصريين الأحرار وحزب حماة وطن، عملية جمع التوكيلات اللازمة لترشح السيسي.