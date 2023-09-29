كرمت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، إدارة مستشفى عدن العام المدعوم سعوديا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقلب 29 سبتمبر.

وجاء التكريم انطلاقا من الدور الكبير الذي يضطلع به المستشفى في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية والمميزة، وما يشكله مركز القلب التابع للمستشفى من إضافة نوعية في مجالات تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لأمراض القلب، وفقا لأحدث التطورات والكفاءة والجودة الطبية، الأمر الذي مكّن أعدادًا كبيرة من مرضى القلب في مختلف المحافظات اليمنية من الوصول إلى المستشفى، والاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المقدمة، وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة، وأفسحت المجال أمام غير القادرين على تحمل التكلفة من الاستفادة من خدمات المستشفى الذي يتلقى الدعم الكامل من السعودية، منهياً معاناة مرضى القلب بوجود الصرح الطبي الذي يعد أحد أبرز أوجه الدعم السعودي لليمن في قطاع الصحة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وجرى خلال فعالية التكريم تسليم الدروع التقديرية لإدارة مستشفى عدن العام والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والشركة المشغلة للمستشفى، تقديرا للجهود التي قام بها المستشفى والإسهامات الطبية الكبيرة التي استفاد منها آلاف المرضى.

وجاء هذا التكريم من قبل وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بمحافظة عدن بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للقلب الموافق 29 سبتمبر، التي أحياها مستشفى عدن العام، بحضور العديد من المسؤولين بوزارة الصحة اليمنية، بهدف تسليط الضوء حول أمراض القلب المتعددة، وخلق التوعية الإعلامية بوسائل الحد منها، وكيفية التعامل معها من خلال اتباع الإرشادات الطبية المطلوبة للتخفيف من آثارها، والابتعاد عن كل ما قد يتسبب بأمراض القلب، والعمل على سرعة الوصول للأطباء في وقت مبكر.

وتضمنت الفعالية التي أقامها مركز القلب بمستشفى عدن توزيع البروشورات التوعوية، وتكريم الفائزين بماراثون السباق الذي أقيم بالتعاون مع نادي التلال، وتكريم الكادر الطبي في المركز؛ تقديرا للجهود الكبيرة التي يقدمونها في مهماتهم الطبية والعلاجية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور أحمد الكمال، بالدعم السخي من قبل السعودية لليمن في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي، وبما يمثله مستشفى عدن العام من نقلة طبية كبيرة في تطوير الخدمات الطبية، التي استفاد منها عموم اليمنيين في مختلف المحافظات، والتخفيف من المعاناة الكبيرة التي واجهها مرضى القلب خلال السنوات الماضية، معربا عن تقدير الشعب اليمني للدعم السخي من قبل السعودية.

من جانبه، قال مدير مكتب محافظ عدن محمد الجنيدي إن الحلم أصبح حقيقة مع إزاحة الستار عن مشروع مستشفى عدن العام ومركز وحدة القلب النموذجي، بدعم المملكة العربية السعودية، حيث أنهى المعاناة الكبيرة لمرضى القلب خلال السنوات الماضية، مشيدا بمستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

وكشف مصدر في المستشفى في تصريح إلى «عكاظ» أن عدد المرضى المراجعين للمركز في الأشهر الثمانية الأخيرة منذ افتتاح العمل فيه تجاوز 29,671 مريضًا، فيما بلغ عدد العمليات المتعلقة بالقسطرة القلبية أكثر من 1500 إجراء طبي من قساطر القلب التشخيصية والعلاجية (بالدعامات الدوائية) البسيطة والمعقدة جدًا، إضافة إلى عمليات نوعية أخرى، مثل زراعة الأجهزة القلبية، وتوسيع الصمامات بالبالون، ومنظم دائم مع الجهاز لنبضات القلب، فيما نفذ مركز القلب 167 عملية قلب مفتوح للكبار والصغار من خلال فريق جراحي مميز ذي خبرة طويلة في المجال الطبي، إضافة إلى الإجراءات التشخيصية القلبية بكافة أنواعها، وهو ما يظهر بشكل واضح حجم العطاء والدعم المقدم من قبل المملكة العربية السعودية، الذي لمس نتائجه اليمنيون بشكل مباشر.

يذكر أن مستشفى عدن العام المدعوم من قبل السعودية، يضطلع بتقديم الخدمات الطبية بشكل مجاني، موفرا تكاليف ضخمة أثقلت كاهل المرضى وذويهم في الفترات الماضية، ويعدّ مركز أمراض وجراحة القلب في المستشفى المركز المرجعي الأول في اليمن.