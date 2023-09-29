أفصح مسؤولون في السفارة الأفغانية في الهند عن طلبهم اللجوء السياسي إلى أوروبا والولايات المتحدة، مؤكدين أن سفارة بلادهم باتت خاوية على عروشها، ما اضطرها إلى تعليق جميع عملياتها حتى إشعار آخر. وأعلن أحد الدبلوماسيين الخمسة الذين غادروا الهند، أن الحكومة الهندية ستتسلم المجمع الدبلوماسي بصفة مؤقتة.يذكر أن الهند لا تعترف بحكومة طالبان القائمة، وقد أغلقت نيودلهي سفارتها في كابول بعد عودة الحركة إلى حكم أفغانستان عام 2021، ومنذ ذلك الوقت يصدر السفير وموظفو البعثة المعينون من حكومة الرئيس المخلوع أشرف غني تأشيرات دخول ويتعاملون مع المسائل التجارية.