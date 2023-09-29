دعت الحكومة اليمنية المجتمعَ الدولي والمبعوث الأممي الخاص لاتخاذ مواقف جادة واستخدام لغة حاسمة مع مليشيا الحوثي؛ رداً على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.وأفادت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في بيان لها مساء، أمس (الخميس)، بأنها تابعت بقلق بالغ الحملات المسعورة التي تقوم بها المليشيا وأعمال القمع والتنكيل ضد الرجال والنساء والأطفال الذين خرجوا في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق التي تقع تحت سيطرتها للاحتفال بالذكرى الـ61 لثورة 26 سبتمبر.وأوضحت أن العاصمة صنعاء شهدت خلال الساعات الـ48 الماضية حملة شنها الحوثيون بحق المدنيين، وأدت إلى اعتقال ما يزيد على 1000 مواطن.وانتقد بيان الحكومة الشرعية سياسة التساهل والأسلوب الناعم واللغة الضبابية التي تأتي من بعض الجهات والهيئات الدولية ومنها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وأكد أن هذا الأسلوب يعد بالنسبة لمليشيات الحوثي نوعاً من التشجيع للاستمرار في أعمالها وانتهاكاتها ضد المواطنين.