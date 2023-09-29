أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أنها اتخذت نحو 100 إجراء يهدف إلى خفض عدد حالات الانتحار داخل الجيش، لا سيما من خلال تحسين تأمين الأسلحة.

واستُخلصت الإجراءات والتوصيات الـ100 التي وقعها وزير الدفاع لويد أوستن من ملاحظات لجنة أجرت عملية تدقيق في 11 منشأة عسكرية وأجرت أكثر من 2700 مقابلة مع موظفين عسكريين ومدنيين.

ووفق البنتاغون، فقد انتحر أكثر من 500 عنصر في الجيش و200 من أقربائهم عام 2021، معظمهم بالأسلحة النارية.

وقال أوستن «نحن جميعاً في وزارة الدفاع بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع هذه المآسي».

وتنقسم التوصيات إلى 5 فئات كبيرة: جودة حياة الجنود، وخدمات الصحة النفسية، ومعالجة وصمة العار المحيطة بطلبات المساعدة، ومراجعة التدريب على الوقاية من الانتحار، والسلامة في ما يتعلق بالأسلحة.

وكشف أوستن أن «نحو 70% من أفراد الجيش الذين ينتحرون يستخدمون الأسلحة النارية»، مشيراً إلى أنه «ثبت أن الممارسات الآمنة لتخزين الأسلحة تنقذ الأرواح».