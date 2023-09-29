أكدت مؤسس مبادرة "شباب بيحب بلده" ليلى مقلد، أن المبادرات الرئاسية حققت طفرة في جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مشيرة إلى أن آفاق المصريين وأحلامهم ارتفعت بشكل كبير مع الإنجازات التي تحققت بفضل المشروعات التنموية الضخمة.

وأوضحت مقلد أن استمرار المنظومة الحالية واستكمال المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بإشراف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يدفع بمصر لاستعادة مكانتها الاقتصادية عالمياً.

وأضافت: «مصر تعيش أزهى عصور التطور الصناعي والزراعي والتنموي، والرئيس استطاع أن يعيد للشعب ثقته بقدرته على تحقيق المستحيل».

وكانت مبادرة "شباب بيحب بلده" قد أعلنت دعمها الكامل لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، لاستكمال مشروعات الدولة العملاقة والنقلة الحضارية والتاريخية التي تحققت في عهده.