وضع مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أحمد المدخلي، يرافقه كل من وزير الشباب والرياضة اليمني نايف صالح البكري، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، اليوم (الخميس)، حجر الأساس لمشاريع تعشيب وإنارة ملاعب أندية كل من: (الميناء، والروضة، والجزيرة، والجلاء)، بمحافظة عدن، وذلك بدعم وتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وإشراف قطاع المشاريع والاستثمار بالوزارة.

من جهته، قال وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري في تصريح لـ«عكاظ»: «نشعر بسعادة كبيرة ونحن نضع حجر الأساس لهذه الملاعب لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لشباب ورياضيي الأندية ورياضة المحافظة بشكل عام، مشيدًا بالمواقف المشرفة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل الجابر، وبالجهود التي يبذلها البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن في دعم وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية التي تضررت من الحرب التي تسببت فيها مليشيات الحوثي التي انقلبت على الشرعية الدستورية في اليمن».

وثمن البكري الدور الكبير لحكومة المملكة العربية السعودية ومواقفها الداعمة للشعب اليمني في كافة المجالات، ومن بينها، قطاع الرياضة الذي تضرر بشكل كبير جراء الحرب، وما خلفته من مآسٍ وجراح كبيرة، فضلًا عن احتضانها لمختلف المنتخبات اليمنية في العديد من الألعاب وتسهيلها إقامة معسكرات إعدادية لها قبيل مشاركاتها العربية والآسيوية والدولية.

وتابع، «دعم مشاريع تأهيل وتعشيب ملاعب الأندية الرياضية في عدن من قبل البرنامج السعودي، ومن قبلها إعادة تأهيل الصالة الرياضية بمدينة الشيخ عثمان من قبل البرنامج السعودي، جميعها تؤكد عمق العلاقات بين الشعبين اليمني والسعودي، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يُعد استمرارا لمواقف حكومة خادم الحرمين الشريفين الحاسمة مع شعبنا، وتأتي انسجامًا مع تضحياتهم الكبيرة والدائمة مع بلادنا، وتأكيدًا على القرار والمصير العربي المشترك». هذا وهنأ البكري قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الذي يصادف الـ 23 من سبتمبر من كل عام.

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اعتمد في خطته السابقة مبلغ (400) مليون دولار، لدعم مشاريع البنى التحتية ومعالجة أضرار الحرب في اليمن في عدة مجالات، من بينها قطاع الرياضة، في إطار سعي البرنامج لتنفيذ الكثير من المشاريع وفق الاحتياجات المقترحة من قبل وزارة الشباب والرياضة في اليمن.

وتتضمن عملية تأهيل ملاعب أندية (الجزيرة بمديرية البريقة، والجلاء بمديرية خور مكسر، والميناء بمديرية التواهي، والروضة بمديرية المعلا)، تعشيب وإنارة تلك الملاعب، لتغدو متاحة أمام شبابها ورياضييها وبما يمكنها من استقبال مختلف المنافسات الرياضية المقامة في عدن.