حذر المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان اليوم (الخميس) من خطورة الحرب التي تجري في السودان، مؤكداً أنها ستقود البلاد إلى التقسيم إن لم تنتهِ قريباً.وقال عرمان في تصريحات لـ«العربية»: «أي محاولة لتكريس تقسيم البلاد بين حكومتين ستؤجج الحرب، لافتاً إلى أن تشكيل حكومة في بورتسودان لن يفيد البلاد، في إشارة إلى تلويح كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بتشكيل حكومة منفصلة واحدة في الخرطوم مقابل أخرى في بورتسودان التي يسيطر عليها الجيش». ودان القيادي في الحرية والتغيير جرائم الدعم السريع والانتهاكات التي اقترفت في دارفور.وطالب المتحدث باسم الحرية والتغيير بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، داعياً البرهان لإحياء مسار جدة لإنهاء الحرب.وأضاف: المطلوب حاليا هو وقف الحرب واللجوء إلى الحوار، مشيراً إلى أن طرفي الصراع تصورا أن الحرب ستكون خاطفة وهذا لم يحدث.وأشار إلى أن الجهات الموالية للنظام السابق (عمر البشير) تريد إطالة أمد النزاع، مشدداً على تأييد قوى الحرية والتغيير تشكيل جيش موحد وطني ومهني لا تسيطر عليه قوى سياسية من أي جهة كانت.