اعتقلت دائرة الحدود في أذربيجان اليوم (الأربعاء) مسؤولاً كبيراً في إدارة أرمن ناجورنو قرة باغ الانفصالية أثناء محاولته المغادرة إلى أرمينيا.وأكد المكتب الصحفي لهيئة حرس الحدود الأذربيجانية، أنه تم اعتقال الرئيس السابق لسلطات قره باغ غير المعترف بها روبين فاردانيان، أثناء محاولته مغادرة أراضي أذربيجان باتجاه أرمينيا، موضحة في بيان أن الاعتقال تم اليوم عند نقطة تفتيش لاتشين، وبفضل يقظة عناصر هيئة حرس الحدود الأذربيجانية.وأشارت إلى أن روبين فاردانيان، المولود في عام 1968، والذي دخل بشكل غير قانوني إلى بلادنا، اعتقل وتم نقله إلى مدينة باكو وسلمته إلى أجهزة حكومية أخرى.غير أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد عدم وجود معلومات لديه حول اعتقال فاردانيان قائلاً للصحفيين:« ليس لدي مثل هذه المعلومات، لذلك لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك».وأشار بيسكوف إلى أن فاردانيان كان يحمل الجنسية الروسية، وإذا كان لا يزال كذلك حتى الآن، فستتلقى موسكو معلومات حول اعتقاله وستعمل لحماية حقوقه.وأضاف بيسكوف: «لست متأكدا، لذلك لن أقوم بالتعليق على هذا بالضبط، لكنه كان يحمل الجنسية الروسية. إذا تخلى عن الجنسية الروسية، فهذا أمر مختلف».وشغل فاردانيان، وهو ملياردير ومصرفي استثماري، منصب رئيس حكومة قرة باغ الانفصالية بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023.