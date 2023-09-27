أعلنت كوريا الشمالية اليوم (الأربعاء) عن قرارها طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الموقوف لديها منذ عبر الحدود مع كوريا الجنوبية في يوليو الماضي.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم أنه وبعد استكمال التحقيق قررت الهيئة المختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرد الجندي في الجيش الأمريكي ترافيس كينغ الذي توغل بطريقة غير قانونية إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية.وقال مسؤول أمريكي إن الجندي ترافيس كينغ، الذي فر إلى كوريا الشمالية قبل شهرين، أصبح في حوزة الولايات المتحدة بعد أن طردته بيونج يانج وأرسلته إلى الصين.«كينغ» وهو جندي أمريكي يخدم في كوريا الجنوبية عبر الحدود نحو كوريا الشمالية في يوليو الماضي، بشكل غير قانوني وتم اعتقاله في كوريا الشمالية، وبحسب سائل الإعلام أمريكية، فإن الجندي أصيب بالاكتئاب متأثرا بوفاة أحد أبناء أخواله مطلع العام، فضلا عن أنه لم يكن يتحمل العيش بعيدا عن عائلته، إلى جانب العقوبات التي واجهها في خدمته العسكرية.