هدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بعدم الدعوة إلى جلسة برلمانية إلا إذا كانت ذات جدوى، موضحاً أنه لم يكن يوماً إلا متعاوناً مع أي مبادرة خارجية.وقال بري في حديث تلفزيوني «من لديه بديل عن الحوار ليتفضل، لقد أعطيناهم فرصة العمر ولم يتجاوبوا»، متسائلاً «من هو رئيس الجمهورية الذي وصل من دون حوار؟».وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن قطر تطرح مجموعة من الأسماء وليست محصورة باسم معين، مشدداً بالقول «لقد تعاونت مع الفرنسي وسهلت مهمته، وأتعاون الآن مع القطري وأتمنى له النجاح، ودائماً كنت أقول: نشكركم على مساعدتكم لنا.. لكن لا تسموا لنا من نريد أن ننتخب».وعن موعد انتخاب رئيس جمهورية في أكتوبر القادم، قال بري «أنا لا أتحدث عن مواعيد ولم أتحدث ولكن أتمنى أن ننتخب اليوم قبل الغد»، مضيفاً «لن أدعو إلى أي جلسة إلا إذا كانت ذات جدوى، وأي جلسة ليست مسبوقة بحوار ليس فيها جدوى».ورأى بري أن كلام المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان عن الخيار الثالث يلخص قيمة الحوار، مشيراً إلى أن مرشحهم هو سليمان فرنجية وحتى الآن لا توجد «plan B»، مبيناً أنه أعطى حواراً لمدة أقصاها سبعة أيام وإذا لم يكن هناك بعد يومين توافق لن نذهب مباشرة إلى دورات مفتوحة.يشار إلى أن الرئيس بري خرج عن صمته في هذا الحوار التلفزيوني بعد رسالة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان اليوم إلى المسؤولين اللبنانيين التي نعى فيها المبادرة الفرنسية ومعها الدعم الفرنسي للحوار، داعياً إياهم لإيجاد خيار ثالث بعيداً عن مرشحيهم سليمان فرنجية وجهاد أزعور.وقال لودريان «من المهم أن تضع الأطراف السياسية حداً للأزمة التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين، وأن تحاول إيجاد حل وسط عبر خيار ثالث»، مشيراً إلى أن الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني منزعجة للغاية، وتتساءل عن جدوى استمرار تمويل لبنان.