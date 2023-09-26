أعلنت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن اليوم (الثلاثاء) إسقاط طائرتين مسيّرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية.وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين (دون طيار) الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى المملكة الأردنية، مضيفاً: الطائرتان اللتان تم إسقاطهما كانتا محملتين بكمية من مادة الكريستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.