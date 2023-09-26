أقامت السلطة المحلية بمحافظة تعز اليوم حفلا خطابيا وكرنفاليا كبيراً وسط شارع جمال في المدينة؛ بمناسبة العيد الوطني الـ 61 لثورة ال26 من سبتمبر الخالدة بحضور رسمي وشعبي كبير.

وخلال الحفل الذي حضره قيادات في السلطات القضائية والمحلية والجيش، أشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي بالدور السعودي المستمر في دعم اليمن في مختلف الظروف والأوقات، مؤكدا عظمة ثورة 26 سبتمبر في ذكراها ال61 والتي قال بإنها أعادت لليمن وللشعب هويته وكرامته وحريته، ومكانته وحضوره الأصيل المتجذر في عمق التاريخ والحضارة التي حطمت السلالة الإمامية، وهدمت معتقدات الخرافة والعبودية والاستبداد.

ورفع وكيل أول المحافظة في كلمته أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بهذه المناسبة.

مشيرا إلى أن عدالة هذه الثورة الخالدة أزاحت طبقية الإمامة وهدمت مشروعه الظلامي و معتقداته الخرافية، مؤكدا على تمسك اليمنيين بمبادئ وقيم الثورة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء السلالية والتميز الطبقي وتحقيق المواطنة والمساواة والعدالة بين كافة فئات الشعب اليمني، مستعرضا الدور التاريخي لمحافظة تعز الحاضرة على الدوام في قلب وخضم النضال وما قدمته في سبيل ذلك من تضحيات جسيمة منذ البداية وحتى الآن، ولاتزال مستمرة في مشروعها الثوري المقاوم لكل أفكار التخلف والجهل والطغيان، بمختلف الجوانب عسكريا وسياسيا وفكريا، ومتبنية مشروع الدولة المدنية الاتحادية، منوها بضرورة الاستمرار في مواجهة الانقلاب الحوثي، والانتصار لمبادئ وأهداف ثورة سبتمبر النبيلة.

وجدد وكيل أول المحافظة الشكر والعرفان باسم السلطة المحلية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مساندتهم و وقوفهم مع الشعب اليمني في مواجهة المشروع الإيراني البائس.

وتخلل الحفل عروض كرنفالية متنوعة شاركت فيها جامعة تعز والجامعات الحكومية والمدارس الحكومية والخاصة والمديريات والمكاتب الخدمية، وعروض كشفية وشبابية وطلابية وسط أغانٍ وأناشيد وطنية حماسية عبرت فيها عن عظمة هذه الثورة المباركة وأهدافها النبيلة نالت استحسان الجميع.