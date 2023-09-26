فيما تعرض المحتفلون في صنعاء للاعتداءات وإطلاق النار عليهم، اختطفت مليشيا الحوثي خلال الـ24ساعة الماضية العشرات من المدنيين في محافظة إب؛ على خلفية احتفالهم بالذكرى الـ61 للجمهورية اليمنية.وأفاد شهود عيان لــ«عكاظ» أن العشرات من المحتفلين غالبيتهم شباب لاحقتهم المليشيا الحوثية في الشوارع والأحياء وبعضهم اقتادتهم من منازلهم، مبينة أن دوريات المليشيا المسلحة اقتحمت فعاليات الاحتفالات وأطلق المسلحون الرصاص على جموع المحتفلين وفرقتهم بالقوة خصوصاً في مديرية السدة والحي القديم وسط إب.وذكرت المصادر أن مسلحين حوثيين انتشروا في شوارع صنعاء واعتدوا على السيارات التي تحمل أعلام اليمن، مبينة أن سيارة تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلح لكنه لم يصب مالكها جراء معارضتهم لسرقة الأعلام بالقوة من فوق السيارات.وتداول ناشطون يمنيون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحملة نفذتها عناصر حوثية ملثمة ترتدي الزي العسكري وظهرت وهي تقوم بايقاف سيارات المواطنين في جولة ريماس بصنعاء، ونزع العلَم الجمهوري بالقوة من عليها وتنكيسها ورميها على الأرض وإطلاق النار في الهواء، كما وضعت المليشيا حواجز لمنع المواطنين اليمنيين من الوصول إلى ميدان السبعين للاحتفال.ورغم التهديدات الحوثية إلا أن جموع المحتفلين في صنعاء وإب تمكنوا من التجمع وكسر الحظر الحوثي وإقامة فعالياتهم وإيقاد شعلة العيد الوطني اليمني وإطلاق عدد من الشعارات الوطنية بينها «لا حوثي بعد اليوم» و«تحيا الجمهورية اليمنية».