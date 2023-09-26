في ملاحقة جديدة لتنظيم «الإخوان»، وبعد أشهر من التحقيقات، قرّرت محكمة تونسية إحالة ملف الجهاز السري لحركة النهضة، الذراع السياسي للجماعة الإرهابية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.وأفادت إذاعة «موزاييك» أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرر، أمس (الإثنين)، إحالة القضية التحقيقية المتعلقة بما يعرف «بالجهاز السري» لحركة النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على اعتبار أن الملف يحمل «صبغة إرهابية».وأصدر القضاء من قبل بطاقات إيداع بالسجن بحق مجموعة من الشخصيات السياسية ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية في ملف الجهاز السري، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تلاحقه أيضا تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمجيد الإرهاب.ويجري التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة منذ شهر يناير 2022، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من جانب فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي الجهاز السري للنهضة بالتورط في اغتيالهما عام 2013، وممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة، كما يتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم الغنوشي، بتسييره والإشراف عليه، بينما تنفي حركة النهضة علاقتها بهذا الملف الإرهابي.ويعتبر ملف الجهاز السري لحركة النهضة من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام التونسي، الذي يطالب بمعرفة وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية التي عرفتها البلاد بعد الثورة.