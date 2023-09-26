دان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم (الثلاثاء) الهجوم الذي استشهد أثره اثنين من القوات البحرينية في الحدود الجنوبية السعودية وأدى إلى عدة إصابات، معرباً عن تعازيه لمملكة البحرين وتمنيه بالشفاء العاجل للجرحى.وأعرب غروندبرغ في بيان، تلقت «عكاظ» نسخة منه، عن قلقه إزاء استمرار التوترات العسكرية الحدودية وعلى عدة جبهات في اليمن خلال الأشهر الماضية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وخسائر في الأرواح بين المدنيين.وقال المبعوث الأممي: «إن أي تجدد للتصعيد العسكري الهجومي يمكن أن يجر اليمن مجدداً إلى دائرة من العنف وأن يقوض جهود السلام الجارية»، مضيفاً: «إن استمرار اندلاع القتال يبرهن هشاشة الوضع في اليمن».وأشار إلى أنه تواصل مع الجميع للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، واستخدام الحوار لحل الخلافات ولتخفيف التوترات العسكرية.وحذر غروندبرغ من أن بناء الحد الأدنى من الثقة المطلوب للحوار البنّاء يتطلب جهداً كبيراً، ولكن تسهل خسارته، مشدداً على الحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع.