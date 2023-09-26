دحضت السلطات الروسية إعلان أوكرانيا مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف خلال ضربة صاروخية الأسبوع الماضي. وأكدت صور وزعتها وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء)، أن القائد العسكري لايزال حيا.وظهر المسؤول في الصور بزي عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. ولفت بيان لا يذكر اسم المسؤول إلى أن الاجتماع جرى اليوم. وكان الجيش الأوكراني أعلن، أمس (الإثنين)، أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة، (الجمعة)، على مقر البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.