فيما تدخل الحرب بين موسكو وكييف شهرها الـ19، وسط اشتعال معارك المسيرات، أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم (الثلاثاء) تدمير 26 طائرة مسيرة من أصل 38 أطلقتها روسيا الليلة الماضية، مضيفاً: نفذنا 18 غارة جوية على مواقع انتشار القوات الروسية.وقال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، إن هجوما جويا شنته روسيا على ميناء إسماعيل الذي يعد منفذا أساسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية أسفر عن إصابة اثنين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. وكتب على تطبيق «تليغرام» أن الهجوم الذي استمر لأكثر من ساعتين ألحق أضرارا بأحد مباني الميناء وبمنشآت تخزين وما يزيد على 30 شاحنة وسيارة.من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك. وقالت في بيان: تم اليوم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على منشآت في روسيا الاتحادية، إذ أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك.وأعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية أن مسيرة أوكرانية أسقطت قنابل على محطة كهربائية فرعية في المقاطعة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 7 بلدات، فيما لم يصب أحد من السكان.وأعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات الشرق التابعة للجيش الروسي، أن القوات الروسية دمرت معقلا للقوات الأوكرانية، ومستودعا للذخيرة في منطقة نوفودنيتسك على محور جنوب دونيتسك.وبحسب ما نقلت عنه وكالة سبوتنك للأنباء، فقد دمرت وحدات قوات الشرق، بدعم من نيران المدفعية والطيران، معقلا للقوات الأوكرانية، ومستودع ذخيرة في منطقة نوفودنيتسك على محور جنوب دونيتسك.وبحسب المسؤول العسكري الروسي، وجهت القوات الروسية ضربات لنقاط الانتشار المؤقت للواء الهجومي 79 في منطقة نوفوميخيلوفكا، واللواء الميكانيكي 72 في منطقة كونستانتينوفكا.وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، وصول الدفعة الأولى من دبابات «إم1 أبرامز» إلى أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الدبابات ضرورية لتحقيق عامل الردع في ساحة المعركة. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلت عن مسؤوليين أمريكيين تأكيدهم وصول الدفعة الأولى من هذه الدبابات، وكشفت أن التسليم تم قبل أشهر من الموعد المحدد، مؤكدة أن الدبابات المتبقية ستصل إلى أوكرانيا في الأشهر القادمة.