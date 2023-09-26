كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان اليوم (الإثنين)، عن توقيف المتورط في إطلاق النار على السفارة الأمريكية في بيروت، مؤكدة أن ذلك جاء بعملية نوعية.وقالت المديرية في تدوينة على حسابها في منصة «إكس»: بعد عملية نوعية لشعبة المعلومات تم توقيف المدعو (م.خ) -وُلد في 1997 لبناني الجنسيةـ في محلة الكفاءات، موضحة أن المتهم اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر.وأشارت المديرية إلى أنه تم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة، مبينة أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اجرى اتّصالاً في الساعات الماضية بالسفيرة الأمريكية دوروثي شيا، وأبلغها أنّ شعبة المعلومات أوقفت متّهماً لبنانيّاً بإطلاق النار على السفارة، وأنّ الموقوف يخضع الآن للتحقيق.وعلّق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جايك نيلسون، على خبر توقيف مطلق النار بالقول «نعرب عن امتناننا للتحقيق السريع والشامل الذي أجرته السلطات المحلية».يذكر أن السفارة الأمريكية في عوكر تعرضت لإطلاق نار السبت الماضي بـ15 رصاصة من سلاح كلاشينكوف، دون وقوع إصابات.