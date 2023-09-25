جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم (الإثنين) تقديره لدعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن.وأوضح المبعوث الأممي إلى اليمن في بيان حصلت«عكاظ» نسخة منه أنه أجرى نقاشا في الرياض مع مسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين بارزين، كما التقى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، لمناقشة تقدم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.والتقى غروندبرغ في الرياض بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية لدى مجلس الأمن لبحث تنسيق الجهود الدولية لدعم السلام، مشدداً بالقول: «في هذه الفترة الحرجة، يحتاج اليمن إلى الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للمضي قدماً على طريق السلام والتنمية المستدامة».