دخلت الحرب في السودان الشهر السادس وسط استمرار الاشتباكات في العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش والدعم السريع. وأكدت مصادر سودانية وشهود عيان أن قوات الدعم السريع قصفت اليوم (الاثنين) محيط القيادة العامة للجيش من ارتكازاتها جنوب الخرطوم، ما أدى إلى ارتفاع أعمدة الدخان في محيط المكان. ولفتت المصادر إلى أن مسيرات القوات المسلحة السودانية قصفت موقعاً للدعم قرب المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم.وشهدت منطقة شرق النيل بمدينة بحري اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وقصف الجيش السوداني بشكل عنيف منطقة الاشتباكات.وكانت عدة مواقع عسكرية حساسة، لاسيما مقر القيادة العامة للجيش، شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتسبب الصراع باندلاع اشتباكات واسعة النطاق، إضافة إلى أعمال نهب وسلب، ما سبب نقصاً في الأغذية والأدوية في الخرطوم ومدن أخرى، ودفع ما يزيد على خمسة ملايين للفرار من ديارهم. وحصدت الحرب أكثر من 4000 قتيل، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة، رغم أنه من المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، بحسب أطباء وناشطين.