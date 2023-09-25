فيما منعت مليشيا الحوثي المدنيين من إقامة الاحتفالات بمناسبة العيد الوطني الـ61 لقيام الجمهورية اليمنية الذي يصادف يوم الـ26من سبتمبر الجاري، أطلق اليمنيون في صنعاء اليوم (الإثنين) حملة لإعلاء العلم الوطني على أسطح منازلهم في تحدٍ لممارسات المليشيا الحوثية ورفضها إقامة الاحتفالات.وتزينت مئات المنازل بالعلم الجمهوري فوق واجهة المنازل تمهيدا لاحتفالات شعبية كبيرة في عموم المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرت الحوثي بعد أن انطلقت في عدد من المحافظات المحررة.ووجهت المليشيا بمنع دخول موظفي المركز الثقافي في محافظة إب لإشعال شعلة سبتمبر في المركز مساءً، غير أن ناشطون يؤكدون عزمهم المضي في قرارهم تنظيم احتفالية وتجاوز كل العراقيل الذي تضعها المليشيا أمامهم.وأطلق الناشطون دعوة لكافة اليمنيين في محافظة إب بالتوجه إلى المركز الثقافي لأحياء الذكرى السنوية للعيد الوطني، مؤكدين أنهم لن يسمحون للمليشيا بفرض اجراءاتها بالقوة.ورغم القيود الحوثية تمكنت عدد من المدارس في إب وصنعاء من إقامة الفعاليات ومنعت نشر أي صور تجنباً للمضايقات التي تقوم بها المليشيا الانقلابية.وأصدرت قيادات الحوثي إلى عمداء الأحياء و مليشياتها بالإبلاغ عن أي تجمعات أو إقامة أنشطة مصاحبة لذكرى ثورة 26 سبتمبر، ومن يقف وراءها، متوعدة بمعاقبة كل من يحتفل.وقال تربيون إن شقيق زعيم المليشيا المعين وزيراً للتربية والتعليم يحيى الحوثي أصدر توجيهاً إلى كل المدارس بمنع تكرار أنشطة سابقة شهدتها عدد من مدارس المحافظة احتفاء بثورة 26 سبتمبر والاكتفاء بأنشطة وفعاليات يوم الانقلاب.هذا وشهدت المحافظات المحررة بينها مأرب استعدادات كبيرة وواسعة للأحتفال بالعيد الوطني، فيما أصدرت الحكومة قرراً بمنح الموظفين غداً اجازة رسمية.