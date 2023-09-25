أعلن المجلس العسكري في مالي اليوم (الاثنين) تأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في البلاد في فبراير القادم، مرجعاً التأجيل الذي وصفه بالبسيط إلى أسباب فنية.وقال المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايغا خلال مؤتمر صحفي في باماكو إنه تم تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقا عن تاريخها وتنظيمها في بيان 4 و18 من شهر فبراير 2024 لأسباب فنية، دون أن يدلي بمعلومات إضافية.وذكرت السلطات أنه من بين هذه الأسباب الفنية تأتي العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، إضافة إلى خلاف مع شركة ايديميا الفرنسية التي من المفترض أن تشارك في عملية الإحصاء، مع العلم أن البلاد تواجه أزمة عميقة وتنشط فيها حاليا جماعات مختلفة، من بينها مجموعة فاغنر الروسية، موضحة أن موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق.وأقر في يونيو الماضي دستور جديد طرحه المجلس العسكري الحاكم، وقال حينها إن الدستور الجديد يمهد الطريق إلى إجراء انتخابات رئاسية في فبراير، ونقل السلطة إلى رئيس مدني منتخب.وكان المجلس العسكري قد قرر في وقت سابق من سبتمبر الجاري إلغاء احتفالات عيد استقلال البلاد، وأمر الحكومة بتخصيص أموال هذه الاحتفالات لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة، التي شنتها مجموعات مسلحة، وأسرهم.