أعلنت الهيئة الوطنية في مصر موعد فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية لمدة 6 سنوات، وذلك في الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر القادم لتلقي الطلبات، على أن يبدأ التصويت يوم 10 ديسمبر في الداخل لمدة 3 أيام، وفي الخارج يوم 10 من الشهر نفسه لمدة 3 أيام.

وأعلن رئيس الهيئة المستشار وليد حمزة في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الاثنين) أن 5 يناير القادم جولة الإعادة خارج البلاد لمدة 3 أيام، على أن تكون المواعيد المحددة للانتخابات داخل مصر في أيام «8 و 9 و 10» من الشهر ذاته، وإعلان النتائج النهائية يوم 16 يناير 2024. وتقرر أن تبدأ عملية الاقتراع ابتداء من الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة الـ9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم، خلال الموعد نفسه، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، موضحاً أن الهيئة استجابت لتوصيات الحوار الوطني بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، لضمان ثقة الناخب في العملية الانتخابية، وبما يتفق مع الدستور والقانون.

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد تلقي الطعون على انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك يوم 12 يناير 2024، كما كشفت أنه سيتم البت في الطعون أيام 13 و14 يناير القادم.

وبعد فتح باب الترشح، تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية في تلقي الطلبات، ومن ثم فحصها لبيان مطابقتها بالشروط الواجب توافرها في المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية. وحدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الضوابط الكاملة لفحص طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم، ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره.

وتتولى الهيئة إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الصحيفة الرسمية، وذلك قبل 20 يومًا على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، كما منح قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الحق لأي مرشح في سحب طلب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين.

واشتُرط للترشح للانتخابات الرئاسية المصرية أن يكون المترشح مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون حاصلاً على مؤهلٍ عالٍ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، كما اشترط لقبول الترشح أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.